Чергове звільнення в запас

2 травня, у військовій частині 3029 Національної гвардії України відбулося звільнення в запас військовослужбовців строкової служби призову ІІ-2016.
Захід розпочався із інструктажу, щодо порядку постановки на облік у місцевих військкоматах та безпечної подорожі додому, після чого військовослужбовцям видали службові характеристики та військові квитки. На завершення військові психологи провели з бійцями анонімне опитування з метою аналізу якості військової служби.
Захід закінчився на плацу військової частини де гвардійців вишикували та привітали із завершенням служби. Кращих нагородили почесними грамотами та черговими військовими званнями.
«Так швидко пройшли ці півтора року, здається ще вчора я приймав присягу, ходив в строю, а вже сьогодні повертаюся додому… Під час служби в рядах Національної гвардії України я здобув корисні навички та риси характеру, а саме мужність, терпіння, відповідальність та дисциплінованість… » – поділився старший солдат Денис Салогуб.
старший солдат Дмитро Кравчук