На Запоріжжі поліцейські вилучили обріз рушниці

Поліцейські вилучили з незаконного обігу обріз мисливської рушниці. Відкрито кримінальне провадження.
Співробітники Веселівського відділення поліції виявили та вилучили у раніше засудженого місцевого мешканця 1978 року народження обріз мисливської рушниці.
Вилучену зброю направлено на дослідження до Запорізького Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.
З початку року запорізькими поліцейськими 83 особам повідомлено про підозру у скоєнні злочинів у сфері незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
Нагадаємо, провадження за фактом отримання хабара посадовою особою передано до суду.
Відділ комунікації поліції Запорізької області