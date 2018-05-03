Рятували всім селом

Довгоочікувані травневі свята… Традиційно українці виходять на природу, смажать шашлики, найсміливіші відкривають купальний сезон. Так само роблять і мешканці села Вільноандріївка у Вільнянському районі Запорізької області. Погода нині стоїть чудова, атож цьогоріч люди вийшли святкувати Першотравень на берег Дніпра. Водночас компанія із сусіднього села Люцерни та їхніх запорізьких гостей каталися на дюралюмінієвому човні Бот. Більшість були напідпитку та й човен сильно перевантажений. Досить небезпечне поєднання мало привести до біди. Так і сталося: човен нахилився, набрав води та перевернувся. За мить 12 чоловік, в тому числі й троє дітей опинилися у воді десь за 100 метрів від берега.
Гуляли по причалу шестеро місцевих підлітків. Вони першими почули крики про допомогу. Зважаючи на далеку відстань до берега та температуру води приблизно 16-17 градусів, підлітки розуміли, що діяти треба негайно. Вони побігли на пляж, підняли галас, звернувши увагу всіх відпочивальників на подію на воді. Схопили у рибалок рятувальні круги та жилети й кинулися у воду. Хлопці підпливли до потопаючих. Ті замерзли, були налякані та панікували. Підлітки дали в першу чергу дітям рятувальні круги та допомогли їм та їхнім матерям дістатися берега. Дівчатка тим часом приносили ще круги й жилети та кидали у воду. Не залишилися байдужими й інші вільноандріївці: Сергій Задєвич та Костянтин Біловош допомагали хлопцям. Водночас на власних човнах вийшли Сергій Мельников та Володимир Собольков. Спільними зусиллями односельчани всіх врятували. Після чого, не шкодуючи власних сил і здоров’я, навіть повернулися аби позбирати речі, які ще залишились на поверхні води, а також відбуксували БОТ.
На місце події прибула черговий фельдшер Андріївської ФАП, проте від допомоги потерпілі відмовились. Тоді місцеві забрали дітей та жінок до дитсадочку, де одразу дали їм сухий одяг, ковдри і теплий чай.
Наступного дня врятовані приїхали до Вільноандріївки, повернули речі та подякували селянам за вчасну допомогу.