За добу на території області рятувальники ліквідували 10 пожеж в екосистемах

За добу до Служби порятунку «101» надійшло 10 повідомлень про пожежі на відкритих територіях та в лісництві. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 2,32 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 13 одиниць техніки та 43 рятувальників.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
м. Запоріжжя: вогнеборці ліквідували загорання автомобіля
2 травня о 03:50 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу по вул. Морфлотській.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах гаражу, обшивка воріт та відсік двигуна автомобіля ВАЗ який знаходився поруч на загальній площі 7 кв. м.
Вже о 04:10 загорання локалізували, а о 04:35 – повністю ліквідували.
На момент пожежі господарі були дома. Побачивши дим з вікна, вийшли на двір та викликали рятувальників.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізька область: рятувальники ліквідували наслідки ДТП
1 травня о 20:46 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка сталася на автошляху Енергодар-Бердянськ в районі с. Широке Василівського району.
Як з’ясувалося, водій автомобіля Таврія «Славута» зіткнувся з відбійником та злетів в кювет. Внаслідок чого, пасажира автівки «Славута» затисло конструкціями транспортного засобу.
Прибувши на місце події рятувальники деблокували пасажира з понівеченого автомобіля та передали медикам швидкої медичної допомоги.
Того ж дня о 22:40 на перехресті вул. Волонтерів та проспекту Східний в м. Бердянськ сталася дорожньо-транспортна пригода.
Як з’ясувалося, водій легкового автомобіля Ford Adrenalin зіткнувся з автомобілем Ланос, внаслідок чого, водія автівки Ланос та пасажирів, затисло конструкціями транспортного засобу.
Прибувши на місце події рятувальники деблокували водія та пасажирів з понівеченого автомобіля та передали медикам швидкої медичної допомоги. Рятувальники від’єднали автомобільний акумулятор та змили паливно-мастильні матеріали зі шляхового покриття.
Від ГУ ДСНС залучалася 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу.