Запорізька митниця видала експортерам майже 900 сертифікатів на товари до країн ЄС

У першому кварталі 2018 року Запорізька митниця ДФС видала запорізьким підприємствам 898 сертифікатів EUR.1 на товари для торгівлі з європейськими країнами. Як повідомив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, кількість виданих документів на 370 перевищує минулорічну, що свідчить про зростання експортних операцій.
Найбільше сертифікатів оформлено до Німеччини (231), Польщі (149), Нідерландів (54), Румунії (52) та Іспанії (49). Також серед лідерів міжнародних поставок – Литва, Франція, Латвія, Швейцарія, Чехія, Естонія, Австрія та Болгарія, до цих країн видано 264 документи. Близько ста сертифікатів видано до інших країн Європейського союзу та Європейської асоціації вільної торгівлі, зокрема, Швеції, Греції, Італії, Угорщини, Словаччини, Кіпру, Великобританії, Данії, Бельгії, Хорватії, Чорногорії, Словенії, Фінляндії та Норвегії.
Зазначимо, сертифікат видається експортерам для пред’явлення при ввезенні на митну територію країн ЄС та ЄАВТ, Чорногорії для підтвердження українського походження товарів при застосуванні преференційних ставок ввізного мита. Цей документ митниці видають безкоштовно. Детально про умови його отримання – на сайті фіскальної служби: http://sfs.gov.ua/baneryi/mitne-oformlennya/subektam-zed/vilna-torgivlya.
Запорізька митниця ДФС