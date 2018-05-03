Запорізькі поліцейські вилучили наркотики на суму понад 2 мільйони гривень

Працівники Управління протидії наркозлочинності ліквідували наркопритон, який на території домоволодіння влаштував мешканець міста Бердянськ. Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили понад 30 літрів наркотичної речовини.
2 травня під час розслідування кримінального провадження, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 309 Кримінального кодексу України (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту), працівники Управління протидії наркозлочинності ГУНП України в Запорізькій області провели санкціонований обшук на території домоволодіння в місті Бердянськ.
За місцем мешкання раніше засудженого чоловіка 1974 року народження працівники поліції виявили та вилучили понад 30,5 літрів наркотичного засобу «опій екстраційний». За цінами наркозбувачів, вартість вилучених наркотиків – близько 2 млн. 400 тис. гривень.
Окрім того, на момент обшуку у помешканні знаходились дві раніше засуджені місцеві мешканки 1975 та 1987 років народження, яким господар надав приміщення для виготовлення та вживання наркотичного засобу.
На сьогодні вилучене направлено на дослідження до експертно-криміналістичного центру.
Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ознаками ч. 3 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 2 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року працівники ГУНП в Запорізькій області розкрили 308 злочинів у сфері обігу наркотиків.
Нагадаємо, що у Бердянську поліцейські затримали жінку за збут наркотиків.
Відділ комунікації поліції Запорізької області