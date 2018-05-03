Запорізькі світлофори обслуговуватиме комунальне підприємство

Запорізькі світлофори обслуговуватиме комунальне підприємство

Міський голова Володимир Буряк доручив профільним службам вирішити проблему з міськими світлофорами, яка виникла з ряду причин. Завдання – забезпечити безперебійну роботу світлофорних об’єктів. Це необхідно для безпеки руху на міських вулицях. Сьогодні перші результати роботи розглядалися в ході наради в міськвиконкомі.

Заступник міського голови Володимир Волобуєв повідомив, що багато років обслуговуванням, утриманням світлофорів у Запоріжжі займалося приватне підприємство «Символ». Відповідно до законодавства був оголошений тендер на обслуговування світлофорів в 2018 році на суму близько дев’яти мільйонів гривень. Однак торги фактично не відбулися. Було неможливо визначити переможця, тому що один з двох учасників, а саме «Символ», в неповному обсязі завантажив в електронну систему необхідні документи.

– Ми опинилися перед необхідністю нових торгів, які займуть не менше 65 днів. Після вивчення ситуації, чинної нормативної бази, з урахуванням змін, що відбулися, було встановлено, що відповідно до законодавства організацією руху в місті має займатися комунальне підприємство. Це відноситься і до обслуговування, ремонту, утримання світлофорів. В результаті міський голова поставив завдання передати світлофорні об’єкти на обслуговування «Запоріжміськсвітла», щоб не допустити колапсу з регулюванням руху в місті, – зазначив Володимир Волобуєв.

На комунальному підприємстві «Запоріжміськсвітло» є кваліфіковані електрики, які можуть виконувати таку роботу. Також при необхідності будуть прийняті на роботу додаткові фахівці, в тому числі таку пропозицію зроблено і робітникам «Символу».

– Усім зрозуміло, що очікування торгів протягом мінімум 65 днів не влаштує як автолюбителів, так і міську владу. Необхідно забезпечити безпеку руху, яка може виявитися під загрозою в разі, якщо світлофори залишаться без обслуговування, – сказав Володимир Волобуєв.

На сьогодні світлофори вже передані з балансу районних адміністрацій на баланс «Запоріжміськсвітла». Укладаються договори з обленерго на електропостачання. Вирішуються питання з ремонтом світлофорів, закупівлею запасних частин. Розглядається і подальша доля блоку управління світлофорами, який вже досить давно знаходиться у власності «Символу». На даний момент підприємство поки не йде на співпрацю в цьому питанні.

Ситуація з роботою світлофорів вже покращилася, але для того щоб її повністю стабілізувати ще необхідно сім-десять днів.

Директор КП «Запоріжміськсвітло» Олександр Авдієнко розповів, що підприємство вже почало обслуговувати світлофори, виконувати заявки по їх ремонту. Зокрема сьогодні, після надходження інформації про непрацюючі світлофорні об’єкти, була відновлена ​​робота чотирьох світлофорів. Всього в місті налічується 163 світлофорних об’єкти з різною кількістю світлофорів.

Суспільство