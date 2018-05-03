Запорізькі світлофори обслуговуватиме комунальне підприємство

Міський голова Володимир Буряк доручив профільним службам вирішити проблему з міськими світлофорами, яка виникла з ряду причин. Завдання – забезпечити безперебійну роботу світлофорних об’єктів. Це необхідно для безпеки руху на міських вулицях. Сьогодні перші результати роботи розглядалися в ході наради в міськвиконкомі.
Заступник міського голови Володимир Волобуєв повідомив, що багато років обслуговуванням, утриманням світлофорів у Запоріжжі займалося приватне підприємство «Символ». Відповідно до законодавства був оголошений тендер на обслуговування світлофорів в 2018 році на суму близько дев’яти мільйонів гривень. Однак торги фактично не відбулися. Було неможливо визначити переможця, тому що один з двох учасників, а саме «Символ», в неповному обсязі завантажив в електронну систему необхідні документи.
– Ми опинилися перед необхідністю нових торгів, які займуть не менше 65 днів. Після вивчення ситуації, чинної нормативної бази, з урахуванням змін, що відбулися, було встановлено, що відповідно до законодавства організацією руху в місті має займатися комунальне підприємство. Це відноситься і до обслуговування, ремонту, утримання світлофорів. В результаті міський голова поставив завдання передати світлофорні об’єкти на обслуговування «Запоріжміськсвітла», щоб не допустити колапсу з регулюванням руху в місті, – зазначив Володимир Волобуєв.
На комунальному підприємстві «Запоріжміськсвітло» є кваліфіковані електрики, які можуть виконувати таку роботу. Також при необхідності будуть прийняті на роботу додаткові фахівці, в тому числі таку пропозицію зроблено і робітникам «Символу».
– Усім зрозуміло, що очікування торгів протягом мінімум 65 днів не влаштує як автолюбителів, так і міську владу. Необхідно забезпечити безпеку руху, яка може виявитися під загрозою в разі, якщо світлофори залишаться без обслуговування, – сказав Володимир Волобуєв.
На сьогодні світлофори вже передані з балансу районних адміністрацій на баланс «Запоріжміськсвітла». Укладаються договори з обленерго на електропостачання. Вирішуються питання з ремонтом світлофорів, закупівлею запасних частин. Розглядається і подальша доля блоку управління світлофорами, який вже досить давно знаходиться у власності «Символу». На даний момент підприємство поки не йде на співпрацю в цьому питанні.
Ситуація з роботою світлофорів вже покращилася, але для того щоб її повністю стабілізувати ще необхідно сім-десять днів.
Директор КП «Запоріжміськсвітло» Олександр Авдієнко розповів, що підприємство вже почало обслуговувати світлофори, виконувати заявки по їх ремонту. Зокрема сьогодні, після надходження інформації про непрацюючі світлофорні об’єкти, була відновлена робота чотирьох світлофорів. Всього в місті налічується 163 світлофорних об’єкти з різною кількістю світлофорів.