Юліана Козаченко: «Для користування он-лайн сервісами фіскальна служба видала запоріжцям майже 24 тисячі електронних ключів»

Юліана Козаченко: «Для користування он-лайн сервісами фіскальна служба видала запоріжцям майже 24 тисячі електронних ключів»

За чотири місяці поточного року фахівці фіскальної служби Запорізької області видали близько 24 тисяч ключів електронного цифрового підпису. Як повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко, усього за цей період до органів ДФС звернулося 8100 платників податків м. Запоріжжя та області. Лише у квітні послугами з безкоштовної видачі посилених сертифікатів ЕЦП скористалися 1320 клієнтів, які отримали майже 4 тисячі ключів.
Найчастіше пункти реєстрації користувачів відвідують представники бізнесу, державні службовці, громадяни, керівники громадських організацій та об’єднань. Середній час їх обслуговування займає, у середньому, 10-15 хвилин. Приміром, для отримання електронного ключа фізичній особі необхідні лише копія паспорту, картки платника податку та заповнена реєстраційна картка.
Нагадаємо, цифровий підпис надає доступ до численних електронних сервісів фіскальної служби. Найпопулярніший з них – Електронний кабінет, за допомогою якого можна звертатися до ДФС за послугами в он-лайн режимі.
Детальна інформація про роботу Акредитованого центру сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС розміщена на сайті: http://acskidd.gov.ua.

Головне управління ДФС у Запорізькій області

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