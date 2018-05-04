Мелітопольському районі рятувальники ліквідували пожежу утеплювача теплотраси

2 травня о 18:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу по вул. Університетській в м. Мелітополь.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить утеплювач на трубах теплотраси на площі 20 м.кв. Над місцем пожежі проходив наземний газопровід. Завдяки оперативним діям вогнеборців, вдалось попередити вибух газу. О 18:51 вогнеборці локалізували горіння, а о 19:06 – повністю ліквідували пожежу.
Ймовірна причина пожежі – необережне поводження з вогнем. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалось 2 одиниці техніки та 7 чоловік особового складу.