Ринок праці Запорізької області

Станом на 01 травня 2018 року чисельність безробітних громадян по області становила 18,4 тис. осіб, з них 13,2 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.
Кількість актуальних вакансій станом на 01 травня 2018 року – 1835 одиниць (у м. Запоріжжі – 1049 одиниць). Таким чином, на одне вільне робоче місце претендувало 10 безробітних осіб (у м. Запоріжжі – 4 безробітних).
У квітні 2018 року щоденно отримували статус безробітного в середньому 148 громадян. За направленням служби зайнятості щоденно працевлаштовано 200 безробітних, які перебували на обліку.
Довідки за тел.: 213-16-44, 213-16-45.