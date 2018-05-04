У Запорізькій області фахівці-піротехніки знешкодили вибухонебезпечні предмети часів минулих війн

2 травня під час земляних робіт на огороді в м. Мелітополь по вул. Гетьмана Сагайдачного місцеві мешканці виявили підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні. Громадяни передали інформацію до Служби порятунку «101». Прибувши на місце події, спеціалісти ДСНС ідентифікували артилерійський снаряд калібру 45 мм та набої калібру 12,5 мм.
Того ж дня, в селищі Новопилипівка Мелітопольського району громадяни виявили у себе в огороді підозрілий предмет, схожий на вибухонебезпечний. Фахівці-піротехніки ГУ ДСНС області знешкодили артснаряд 30 мм.
Всі виявлені ВНП знищуються в спеціально відведених місцях відповідно підготовленими фахівцями-піротехніками з дотриманням правил безпеки.
Рятувальники Головного управління ДСНС України у Запорізькій області звертаються до громадян з проханням бути вкрай обережними під час проведення земельних робіт. Адже, непоодинокими є випадки коли на власних присадибних ділянках та городах громадяни знаходять підозрілі предмети, схожі на вибухонебезпечні.
Ваші дії після виявлення підозрілого предмета
– припинити будь-які роботи в районі небезпечного місця;
– в жодному випадку не рухати підозрілий предмет;
– організувати охорону небезпечного місця;
– не допускати сторонніх осіб, особливо дітей, до знахідки, доки не прибули спеціалісти;
– ні в якому разі не пересувати, не нагрівати, не розбирати небезпечний предмет.