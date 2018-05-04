Заява редакції газети «Приазовская новь»

На сьогоднішній день «Приазовская новь» пройшла всі етапи реформування і формально є вільною пресою. Але газета не вільна від державних чиновників. З їх боку робиться, здається, все, щоб придушити видання.
Редакція незгодна з нинішньою державною політикою щодо друкованих засобів масової інформації, яка призвела, у підсумку, до невиконання найвищими державними органами влади законів України “Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, “Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації” та постійного значного здорожчання місцевих газет для читачів.
Постійний ріст тарифів «Укрпошти» на доставку газет, з липня обіцяють підвищити майже на 25 відсотків ціну, а з січня анонсовано – ще на 19. За останні роки подорожчання зросло майже вдев’ятеро. В той же час ця структура не показує своїх розрахунків складових витрат, що впливають на підвищення тарифів. Фактичний розвал самої системи поштового зв’язку в сільській місцевості, на фоні здешевлення праці листонош. Різке подорожчання газетного паперу, яке супроводжується його гострим дефіцитом, вже поставили українську пресу на грань виживання! За роки незалежності нічого не зроблено для виробництва власного паперу. Чому покладений на лопатки Жидачевський комбінат у Львівській області?
Тому ми вимагаємо від Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформаційної політики та Ради з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова при Президенті України внести пропозицію щодо змін до Державного бюджету України і, врешті, виконати законодавчу норму про адресну фінансову підтримку реформованих друкованих видань – хоча б у розмірі втрат редакцій від подорожчання газетного паперу! Зважаючи на бездіяльність Кабінету Міністрів України в цьому питанні впродовж трьох років, сподіваємось на принципову позицію Верховної Ради та Президента України.
Вимагаємо від Кабінету Міністрів України, на п’ятий рік війни, вирішити питання із подоланням дефіциту газетного паперу, позбувшись монополії російських виробників і постачальників газетного паперу, а в перспективі кількох років – будівництва паперових комбінатів або переобладнання існуючих потужностей для виробництва достатньої кількості власного якісного недорогого газетного паперу!
Вимагаємо від Верховної Ради України поставити до порядку денного та підтримати законопроект № 7291 «Про мораторій на підняття тарифів на доставку україномовних друкованих видань на території України та періодичних регіональних і місцевих видань на підконтрольній Україні території Донецької і Луганської областей» та скасувати рішення про підвищення тарифів на доставку газет, затверджене наказом Міністерства інфраструктури без врахування громадського обговорення та наданих в його ході пропозицій!
Вимагаємо невідкладного державного втручання з метою недопущення колапсу «Укрпошти» – державного оператора поштового зв’язку України! Поруч із Державною програмою «Сільська медицина» має бути розроблена і впроваджена Державна програма «Сільська пошта».
Вимагаємо притягнути до відповідальності посадових осіб органів державної влади, на яких законодавством покладено обов’язок здійснювати державну політику в сфері засобів масової інформації за бездіяльність та відсутність системних ефективних дій по захисту національного інформаційного простору!
Ми заявляємо про готовність до усіх форм і методів боротьби за право на свободу преси, право на життя і розвиток місцевих друкованих ЗМІ в Україні!
Заяву прийнято загальними зборами редакції газети «Приазовская новь»