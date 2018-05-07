До полку прибуло поповнення з Хмельницької області

4 травня, до військової частини 3029 Національної гвардії України прибуло поповнення з Хмельницької області для проходження строкової військової служби.
Майбутніх гвардійців зустріли на залізничному вокзалі вночі та одразу ж повезли до речового складу для отримання необхідно майна та обмундирування. По приїзду у частину хлопці відвідали лазню, помились та побрились, після чого вперше почули команду «Відбій» та вліглись відпочивати у солдатські ліжка.
Зранку на молоде поповнення вже чекало командування частини. Хлопців привітали з прибуттям та розповіли про службово-бойові завдання, які виконує частина та провели їм екскурсію по частині.
«Попереду ще стільки цікавого, а територія військової частини дійсно вражає. Хочу скоріше поглянути на військову техніку, тому що авто, яким нас везли, дуже велике та круте!» – поділився новобранець з Хмельницьку Андрій Іванов.
А далі на хлопців чекає прийняття Військової Присяги, а до цього часу з майбутніми гвардійцями будуть проводитись заняття з тактичної, вогневої, фізичної та стройової підготовки.
старший солдат Олег Соловйов