12–13 травня пройде черговий Запорізький обласний туристичний фестиваль „Запоріжжя – місце щастя”.
Цього року Запорізький обласний туристичний фестиваль „Запоріжжя – місце щастя” відбудеться 12–13 травня у Вознесенівському парку біля каскадів водоспадів „Райдуга” — в одному з найпопулярніших місць відпочинку в обласному центрі.
У попередні роки фестиваль зібрав учасників з багатьох областей України: Волинської, Закарпатської, Запорізької, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської.
Серед учасників фестивалю — представники туристичного бізнесу (туристичні фірми, заклади розміщення та харчування, заклади дозвілля), представники закладів культури (музеї, заповідники, театри тощо), представники національних товариств області, представництва зелених садиб, представники спортивного туризму та екстремального відпочинку, а також народні майстри. Пройде виїзне святкування „Дня Бердянська”, окремо свої цікавинки презентуватимуть Запоріжжя та Кирилівка.
На багатьох майданчиках та локаціях фестивалю на запоріжців та гостей фестивалю чекають концертні програми, майстер-класи, забави та цікаві заходи. Заплановані виставки старовинних автомобілів, креативні фотозони, робота гончарної майстерні. Спортивна зона запросить до веселих змагань, на дітей чекає окрема цікава локація. Народні майстри готують майстер-класи та сюрпризи. Родзинкою фесту стане лотерея, де виграшем стануть квитки до зоопарку у Василівці, аквапарку, дельфінарію, а головним призом – путівка на відпочинок до здравниці на Азовському узбережжі. Для любителів екстриму буде розіграна „путівка у піднебесся” – сюрприз фестивалю!
Національно-культурні товариства готують гастрономічні сюрпризи, працюватиме кухня різних народів.
– На цьогорічному Запорізькому туристичному фестивалі „Запоріжжя — місце щастя” можна буде не тільки гарно відпочити, але й замовити тур „з перших рук”, придбати сувеніри, дізнатися багато цікавого про туризм в Україні та регіоні, набути необхідних ділових контактів та багато іншого, наголошує директор Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької обласної держадміністрації Владислав Мороко.
Також 12–13 травня для учасників фестивалю буде організовано інформаційний тур на узбережжя Азовського моря до Кирилівки. Під час туру будуть презентовані кращі літні пропозиції 2018 року, готелі, бази відпочинку та заклади харчування Азовського узбережжя. Учасники туру дізнаються, як вдало поєднати відпочинок на морі з насиченими екскурсійними програмами.
Фестиваль „Запоріжжя — місце щастя”
12–13 травня пройде черговий Запорізький обласний туристичний фестиваль „Запоріжжя – місце щастя”.