Гвардійці привітали зі святом мешканців району

У сквері по вул. Бочарова, що у Шевченківському районі, гвардійці разом з вихованцями місцевих шкіл, вітали мешканців району з Днем пам’яті та примирення, а також 73-ою річницею Перемоги над нацизмом у Європі.
На заході виступили представники органів місцевої влади та Ради ветеранів району, привітавши присутніх з визначним днем. Далі на сцені парку виступали юні танцюристи та співаки, вражаючи та змушуючи зупинятись перехожих, своїми яскравими номерами.
Військовослужбовці встановили у парку намет та агітували прохожих щодо проходження військової служби, розповідаючи їм про умови контрактної служби.
Наприкінці програми на сцену вийшов військовий оркестр 9 полку оперативного призначення та подарував усім присутнім бадьорий і яскравий виступ.
«Приємно бачити щасливих людей, посмішки дітей. Ми пам’ятаємо про подвиги минулих часів, та стоїмо на варті спокою та миру українців сьогодні…» – зауважив старший лейтенант Максим Уманець.
У парку весь день панувала чудова, позитивна атмосфера свята, яку однаково доповнювали юні вихованці шкіл та вже дорослі захисники України.
старший солдат Олег Соловйов