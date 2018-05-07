Юліана Козаченко: «Запорізькі комунальні підприємства поповнили місцевий бюджет на 45 мільйонів»

У Запорізькій області за чотири місяці з прибутків підприємств комунальної форми власності до бюджетів громад надійшло 45,3 мільйона гривень. Порівняно з минулим роком рівень сплати податку на прибуток зріс на 12,7 мільйона або на 39 відсотків. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
Найбільші відрахування забезпечили комунальні підприємства міста Запоріжжя – 26,3 мільйона, що майже на 3 мільйони більше, ніж торік. Суб’єкти господарювання Бердянського та Приморського районів поповнили місцевий бюджет на 6 мільйонів, Мелітопольського та Приазовського районів – майже на 5 мільйонів, платники Вільнянського, Запорізького та Новомиколаївського районів перерахували понад 1,3 мільйона.
Нагадаємо, відповідно до Бюджетного кодексу податок на прибуток підприємств комунальної власності повністю зараховується до місцевих бюджетів. Базова (основна) ставка податку становить 18 відсотків.
Головного управління ДФС у Запорізькій області