Олексій Мужев: «Запорізькі підприємства перерахували до бюджету понад 2,5 мільярда гривень митних платежів»

За чотири місяці 2018 року надходження митних платежів у Запорізькій області склали 2 мільярди 538 мільйонів гривень. Як підкреслив начальник Запорізької митниці ДФС Олексій Мужев, сплачена сума на 466,5 мільйона перевищує рівень аналогічного періоду 2017 року.
Зростання доходів бюджету пов’язано, насамперед, зі збільшенням показників зовнішньоекономічної діяльності підприємств та залучення платників до оформлення поставок за місцем провадження діяльності.
– Завдяки переходу запорізьких суб’єктів господарювання до митного оформлення в Запорізькій митниці надходження до бюджету збільшились на 654,8 мільйона. Крім того, з початку року 64 підприємства, 13 з яких представляють інші регіони, розпочали проходити митні процедури на Запоріжжі та сплатили до бюджету 38,3 мільйона гривень митних платежів, – повідомив Олексій Мужев.
Керівник митниці також відзначив, що з початку року п’ять підприємств отримали від митниці статус уповноваженого експортера, що надає право на використання спрощеної системи декларування преференційного походження товарів з України. Це черговий крок до зміцнення експортного потенціалу регіону та застосування кращих світових стандартів.
Запорізька митниця ДФС