Оркестр військової частини 3029 взяв участь у телевізійному марафоні

, з нагоди відзначення Дня пам’яті та примирення, а також річниці Перемоги над нацизмом у Європі пройшов обласний телевізійний марафон «Пам’ять» під час якого виступив оркестр 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України.
Захід відбувся у Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі ім. В.Г. Магара. У холі театру оркестр військової частини 3029, на чолі з диригентом майором Ігорем Ромалійським, виконав декілька патріотичних музичних композицій та дефіле, створивши приємну, спокійну атмосферу.
«Ми пам’ятаємо подвиги наших предків, які боролись з нацизмом. Тому разом з усіма сьогодні шануємо їх пам’ять таким чином…» – зазначив військовий диригент майор Ігор Ромалійський.
старший солдат Олег Соловйов