Школярі разом з гвардійцями відзначали День перемоги над нацизмом

військовослужбовці 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України побували у загально-освітній школі №18 міста Запоріжжя. Керівництво школи запросило гвардійців відвідати навчальний заклад для сумісного відзначення Дня перемоги над нацизмом у Європі.
На заході були присутні, батьки дітей та вчителя, гвардійці та почесні гості. Дітки різного віку, і старші класи і малі, підготували для відвідувачів цікаві творчі виступи. Школярі чудово співали патріотичні пісні та виконували хореографічні номери. Загалом – дарували всім присутнім гарний, позитивний настрій.
«Я дуже люблю військовослужбовців, я дуже їх поважаю за те, що вони нас захищають. Дякую Вам, наші любі!» – поділилась учениця 10 класу Арина.
Гвардійці приїхали «не з пустими руками» та привезли з собою польову кухню, з якої нагодували дітей та батьків, вчителів та запрошених гостей, ароматною солдатською гречкою з тушонкою та солодким чаєм. Також бійці демонстрували приклади екіпіровки нацгвардійця, що дуже вразило дівчат, та ті не втрачаючи часу фотографувались з хлопцями та дарували їм теплі обійми.
«Чудово провели час, багато позитивних емоцій. Дякуємо школярам за такий захід. Нам дуже приємно, та нас це дуже вразило!» – зазаначив старший лейтенант Юрій Сердечний.
старший солдат Олег Соловйов