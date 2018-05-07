У військовій частині 3029 НГУ пройшла акція «За чисте довкілля»

особовий склад 9 полку оперативного призначення Національної гвардії України долучився до щорічної акції «За чисте довкілля» з метою благоустрою та прибирання територій військових містечок частини.
З самого ранку військовослужбовці почали облагороджувати територію частини, прибирати сміття та висаджувати нові рослини, серед яких квіти та невеличкі дерева.
Кожної суботи у військовій частині проходить парково-господарчий день, коли прибирають та наводять порядок по всій частині, у приміщеннях та на вулиці. Але цей захід відрізняється своєю масштабністю та відзначається у багатьох країнах світу.
«Сьогодні ми прибрали територію, перекопали клумби, висадили нові рослини та просто чудово провели час та поспілкувались з товаришами по службі.» – поділився старший лейтенант Юрій Сердечний.
Старший солдат Олег Соловйов