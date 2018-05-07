Володимир Буряк передав у фонд телемарафону «Пам’ять» сертифікат на 120 тисяч гривень

У Запоріжжі вже в дев’ятнадцятий раз поспіль проходить телевізійний марафон «Пам’ять». Можна з повним правом сказати, що це унікальна подія не тільки для Запоріжжя, а й всієї України. Цього року телемарафон стартував в квітні. Традиційно захід присвячений Дню пам’яті і примирення, Дню Перемоги над нацизмом в Європі.
Підведення підсумків телемарафону «Пам’ять» відбулося сьогодні в театрі імені В. Магара. Тут зібралися представники обласної та міської влади, трудових колективів, громадських організацій, ветерани Другої світової війни, учасники АТО, волонтери.
До присутніх звернувся міський голова Запоріжжя Володимир Буряк. Міський голова подякував усім, хто взяв участь в телемарафоні. На думку Володимира Буряка, це підтверджує, що запоріжці пам’ятають подвиг ветеранів, які врятували Європу від нацизму, здобули Перемогу.
– Історія війни – це в тому числі і доля кожної сім’ї. Історія цієї Перемоги збереглася в кожній українській родині. Цей подвиг сьогодні надихає наших військових, які відстоюють незалежність і суверенітет України, – сказав Володимир Буряк.
Міський голова подякував ветеранам Другої світової війни за те, що вони зробили для країни. Турбота про ветеранів – одне з головних завдань. Це дозволяє не забувати того, що відбувалося 73 роки тому. Окремі слова подяки Володимир Буряк висловив сучасним захисникам України, волонтерам.
Міський голова передав до фонду телемарафону сертифікат на 120 тисяч гривень, які призначені для допомоги ветеранам.
– Хочу ще раз підкреслити. Це гроші не від міського голови, міської ради, а від міської громади, – підкреслив Володимир Буряк.
Також виступили представники обласної влади, промислових підприємств, народні депутати України. Свій внесок в фонд телемарафону зробили Запорізька обласна державна адміністрація, Запорізька обласна рада, ЗМКБ «Прогрес», «Запоріжсталь», «Запоріжкокс», «Запоріжвогнетрив», абразивний комбінат та інші.
Зібрані в ході телемарафону кошти планується направити на надання матеріальної допомоги ветеранам. Відзначимо, в Запоріжжі проживає 24076 ветеранів війни. Серед них 1094 учасника бойових дій і інвалідів в результаті Другої світової війни, 4382 учасників бойових дій в ході АТО і так далі. Нагадаємо, напередодні Дня Перемоги учасникам бойових дій під час Другої світової війни виплачується матеріальна допомога з міського бюджету, крім державних соціальних програм.
Володимир Буряк передав у фонд телемарафону «Пам’ять» сертифікат на 120 тисяч гривень
У Запоріжжі вже в дев’ятнадцятий раз поспіль проходить телевізійний марафон «Пам’ять». Можна з повним правом сказати, що це унікальна подія не тільки для Запоріжжя, а й всієї України. Цього року телемарафон стартував в квітні. Традиційно захід присвячений Дню пам’яті і примирення, Дню Перемоги над нацизмом в Європі.