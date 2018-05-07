«Все разом – за сім’ю!» – національний рух в Україні

Протягом останніх чотирьох років інститут сім’ї в Україні піддається особливим атакам – як з боку вітчизняних політиків, так і з боку структур Європейського Союзу. Намагаються викреслити слова «чоловік» і «жінка» із статті про шлюб у Конституції, просувають ідею «одностатевих цивільних партнерств», прагнуть відповідним чином відкоригувати шкільні програми і редакційну політику ЗМІ. І багато іншого…
Особливим шоком для українців став “План дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року”. Цим документом передбачено за кілька років повністю змінити українські закони, які регулюють відносини в сфері сімейного та цивільного права. Всі загрози інституту сім’ї офіс організації “Всі разом!” описав в буклеті «Не вирізайте сім’ю в Україні!» Онлайн-версія знаходиться за адресою: www.vsirazom.ua/dontcut
Але разом з цим в Україні за ці роки піднявся масштабний національний вуличний рух «Всі разом – за сім’ю!» Перші вуличні заходи на сімейну тематику почали проводити у Києві ще восени 2003 року. Почалося все з ініціативи журналіста і громадського діяча Руслана Кухарчука. Спочатку це були невеликі марші по Хрещатику, пізніше – акції біля будівель Верховної Ради, Кабінету міністрів та Адміністрації Президента.
У 2012 році на ходу «Все разом – за сім’ю!» вулицями київського Подолу вийшли вже понад 2000 учасників. За кілька років кількість задіяних у просімейному русі збільшилася до десятків тисяч. У 2016 році сімейні фестивалі пройшли вже в 23 містах. А минулого року вже понад сто тисяч українців у 37 містах вийшли на вулиці. Подивитися огляд по всім населеним пунктам можна за адресою: www.vsirazom.ua/family
У 2017-му фестиваль «Всі разом – за сім’ю!» у столиці став вперше дводенним. Подія вже не вперше розмістилася на Поштовій площі (цю локацію вже неофіційно називають Сімейної площею). Три десятки локацій сімейного сервісу надавали послуги і подарунки для відвідувачів. Днем на сцені – програма для дітей та підлітків. Увечері – для молоді та батьків. Хедлайнерами свята стали співак Kishe і група «Dруга Ріка». Рекламна кампанія напередодні фесту розмістилася на кількох десятках білбордів та сітілайтів. Десятки тисяч запрошень кияни отримали у свої поштові скриньки. У результаті сімейне вуличне дійство за два дні відвідали рекордні понад 30 тисяч осіб.
Руслан Кухарчук, лідер національного руху «Всі разом – за сім’ю!», каже: «Сімейні фестивалі – справа для всіх: для громадян, для церков і громадських організацій, для бізнесу і підприємців. Тобто всім нам варто об’єднатися, щоб піднімати цінність сім’ї, щоб допомагати родинам. Вуличні сімейні заходи формують суспільні цінності і національні пріоритети. Є родина – є Україна! Це не гасло, а констатація! Чоловіки, дружини, діти – сотні тисяч сімей нині єднаються для потужної і красивої маніфестації».
Всі сімейні заходи по Україні проводяться в теплу пору року – на центральних площах, вулицях і парках. Їх об’єднує одна мета: побудова країни, де родинні та християнські цінності є ключовим пріоритетом у суспільній традиції та державній політиці.
У 2018 році фестиваль «Всі разом – за сім’ю!» у Києві традиційно пройде на Поштовій площі 9-10 червня. Але ще важливіше, що цього року національний вуличний рух пошириться вже на рекордні 50 міст.
Щоб підтримати національний сімейний рух в Україні, будь ласка, зв’яжіться з офісом організації «Всі разом!»: www.vsirazom.ua // vsirazom@vsirazom.ua // +38 (098) 858-4848.