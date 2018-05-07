Звернення ГУ ДСНС України у Запорізькій області до жителів та гостей області

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру у місті Запоріжжя та на території Запорізької області зберігатиметься надзвичайна (5-й клас) пожежна небезпека.
Протягом пожежонебезпечного періоду забороняється:
• відвідувати хвойні ліси при оголошенні надзвичайної пожежної небезпеки 5-го класу;
• розводити багаття у лісі та лісопосадках;
• заїзджати автомобілем до лісу;
• палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники або недопалки;
• залишати у лісі просочене бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір’я;
• полювати у лісі з використанням вогнепальної зброї;
• створювати смітники та спалювати відходи;
• спалювати стерню та післяжнивні залишки на сільськогосподарських полях;
Шановні громадяни! Якщо ви помітили займання в лісах, посадках та на відкритих територіях, негайно телефонуйте за номером «101».
Пам’ятайте, що лише дотримання елементарних правил пожежної безпеки застереже від трагічних наслідків та матеріальних збитків.