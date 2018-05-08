Бліц-опитування: чи відчуваєте ви небезпеку впливу від зміни клімату ?чи вважаєте за потрібне протидіяти таким змінам? Що саме ви можете зробити у цій царині?

1.Надія Погрібна, домогосподарка:
-Не певнена , що змінам клімату можливо протидіяти. Живемо на проспекті.Тут дуже спекотно влітку.Добре , що хоч вночі проспект поливають водою.
2.Людмила Ліннікова, працівник краєзнавчого музею:
-Суспільство має контролювати викиди в атмосферу промислових підприємств. По перше нам і дихати буде легше, а по друге викиди провокують створення парникового ефекту, який і підвищує температуру довкілля.
3.Олександр, інженер-конструктор:
-В містах треба збільшувати кількість зелених насаджень. Не можна знищувати парки і сквери. Треба влаштовувати природні зони відпочинку і дозвіллю для місцян. Це дозволить зберігти здоров’я у літню спеку.
4.Катерина Данилюк, перукар:
-Добре якщо б в місті було більше фонтанів. Наприклад такі фонтанні зони, в яких би зберігалася прохолода. Бачила на відео як в країнах Європи люди в спеку купаються та охолоджуються у фонтанах.
5.Василь, пенсіонер, м. Бердянськ:
-На клімат людина ніяк впливати не може. Це планетарні зміни. Ми можемо хіба що пом’якшувати його негативний вплив. Наприклад використовувати кондіціонер