Бліц опитування: Як Ви вважаєте, чи має в Запоріжжі бути власний зоопарк?

1.Олексій Риженко, менеджер:
-Непогана ідея. Чому б і ні? Але же це дуже великі кошти на влаштування. Може колись згодом і буде в нас зоопарк.
2.Олег Бурбовський, голова осередку фотомитців:
-В Запоріжжжі вже є невеличкий живий куточок на дитячий залізниці. Але великий зоопарк, справжній це мабуть тільки столичному місту можливо утримувати.
3.Віталій Ткачов, пенсіонер:
-Дуже хотів би якщо в нашому місті був власний зоопарк. Приходив би у вільний час на прогулянки з онукою. Нехай буде спочатку хоч невеличкий, аби тільки звірам в ньому було б добре.
4.Людмила Дудник, фотограф:
-Мабуть суспільству і державі зараз не до таких питань. Особисто мені хотілося аби в місті був зоопарк. Наприклад використавши частину території парку «Дубовий гай»
5.Олександр Мокрієнко, будівельник:
– Міський зоопарк це одна з моїх нездійснених дитячих мрій. Ходили з батьками подивитись на звірів, коли приїздили до міста пересувні звіринці. Але ж це погані умови для тварин.