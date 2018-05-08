Бліц-опитування: Який вид творчості ви реалізуєте? Які досягнення маєте у цій діяльності?

1.Денис Криленко, гитарист:
-Я музикант, граю на гитарі та бас гитарі у двох ансамблях, а також пишу музику та пісні, які ми виконуєм під час виступів та концертів.
2.Марина Розсол, народна майстриня:
-Захоплююсь виготовленням виробів з газетних трубочок. Це і прикраси , і шкатулки і об’ємні картини і багато ще чого. Показую їх на всіляких виставках та святкових заходах.
3.Таміла Глибенко, Оріхівський район:
-Реалізую прикладний вид мистецтва- хенд мєй. Це вироби з атласної стрічки, із лози, вишивка бісером, та суровими нитками. Керую осередком у центрі культури і дозвілля Таврійської сільської ради.
4.Ліна Базилевська, студентка:
-Я виготовляю традиційні японські прикраси для волося. Називаються «Канзаші». Виробляються вони із тканини, стрічок, бісера, та інших матеріалів.
5.Марина Шмаровоз, творче об’єднання «Добра глина» м. Пологи:
-Я займаюсь керамікою та виробами з глини. Посуд та прикраси виготовлені нами користуються спросом по всій Україні, та навіть продаються за межами країни.
6.Валентина Жовніренко, м. Гуляйпілля, методист:
– Вмію робити кукли –мотанки, різні жгутові обереги на всі випадки життя.
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