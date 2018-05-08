Чи легко бути матір’ю в Україні?

• День матері заснували в 1910 році завдяки ініціативності та старанням молодої американки Анни Джервіс. В Україні вперше святкували День матері у двадцятих роках минулого століття за ініціативи від представниць канадського товариства українок, які звернулися до своїх колежанок в Україні. Ця традиція святкування взяла початок із Західної України (Львівщина, Тернопільщина). У подальшому в радянські часи День матері не відзначався, бо його заміною стало 8 Березня. Відновили відзначення цього дня в Україні в 1999 році 13 травня.
• Україна на 172 місці за рівнем народжуваності серед 193 країн світу.
• Середній вік породіль – 25-29 років, до 2011 року – 20 – 24 роки. У країнах Євросоюзу – це від 25,7 років (Болгарія, Румунія) до 30,6 років (Іспанія, Італія).
• За статистикою Інституту демографії і соціальних досліджень, кількість жінок, які народжують після 35, збільшилась у 2,6 рази.
• Україна – лідер за рівнем смертності матерів та немовлят у Європі. За даними МОЗ, в Україні було зареєстровано 120 випадків, в Румунії – 56, в Німеччині – 42.
• Україна – лідер за рівнем неонатальної смертності (смерть немовлят у перші 28 днів життя) порівняно з країнами Євросоюзу. 2378 випадків у нашій країні порівняно з 1122 випадків (Польща), 1047 (Румунія), 1449 (Німеччина).
• Формально народження дитини в пологовому будинку безкоштовне. Фактично – в середньому 10 – 12 тисяч гривень. Ускладнені і важкі пологи коштують на 30-50% дорожче.
• Вперше значно підвищилася виплата за народження дитини у 2008 році. За тодішнім курсом це було 2 448 $ (12 240 грн за першу дитину), 5 000 $ (25 000 грн за другу дитину) і 10 000 $ (за третю дитину та наступних дітей).
• На сьогоднішній момент виплата за народження дитини – 41 280 грн. (близько 1 578 $).
• Для того, щоб покоління батьків чисельно заміщувалося поколінням дітей, треба, щоб на одну жінку припадало 2,13-2,15 дитини. В Україні народжується 1,5 дитини на жінку.
Політика в державі, як бачимо, не є гендерно чутливою. Результатом відсутності достатньої кількості жінок на рівнях у владі, де приймаються рішення є скорочення соціальних програм в час економічної кризи, в першу чергу, виплат на народження дитини.
Більше інформації – на сайті Запорізького благодійного фонду «Єдність» за майбутнє» http://www.ednist-fond.com.ua/2018/05/07/motherhood_in_ukraine/
Контактна особа: Оксана Дроздовська 098-44-201-78, 099-379-86-42, zbf.ednist@gmail.com
Інформаційний матеріал підготовлено в рамках проекту «Просування участі жінок у політиці та протидія ґендерним стереотипам», який Запорізький благодійний фонд «Єдність» за майбутнє» реалізує в партнерстві з НДІ за підтримки Уряду Великої Британії через Фонд розвитку ефективного врядування.