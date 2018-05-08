День памяті та перемоги

В області відбулися кілька сотень меморіальних та урочистих заходів, присвячених Дню пам’яті і примирення та Дню Перемоги у другій світовій війні. Запоріжці згадали про неймовірні людські втрати та загалом про війну, як катастрофу планетарного масштабу. Головними дієвими особами Дня перемоги стали ветерани Другої світової, яких в області залишилося 1741 людина. Вшанували у ці дні й ветеранів національно-визвольного руху, які мешкають на Запоріжжі. Їх лише троє. Головною локацією Дня пам’яті та примирення, 8 травня, стала Алея бойової слави у Запоріжжі, де представники трьох поколінь захисників України: ветеран Другої світової, воїн АТО та вихованець військового ліцею “Захисник” разом запалили “вічний вогонь”. День Перемоги, 9 травня, за традицією відзначили у парку Перемоги. Тут привітали ветеранів. Для усіх запоріжців та гостей міста провели чимало заходів: виставку військової техніки, концерти, майстер-класи.