Юліана Козаченко: “Внесок платників Запорізької області до державного бюджету – понад 2 мільярди гривень”

Платники податків Запорізької області за чотири місяці поточного року поповнили державний бюджет України на 2 мільярди 133 мільйони гривень. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
– Порівняно з аналогічним періодом 2017 року рівень податкових відрахувань збільшився на 560 мільйонів або на 35 відсотків. Більшу частину надходжень сформували чотири платежі – податок на додану вартість, податок на доходи фізичних осіб, податок на прибуток підприємств та військовий збір. Вони забезпечили майже 92 відсотки від загальної суми, – зазначила Юліана Козаченко.
Зокрема, з початку року надійшло понад 995 мільйонів гривень ПДВ, що на 302 мільйони більше, ніж торік.
З доходів фізичних осіб сплачено 498 мільйонів гривень ПДФО, рівень надходжень минулого року перевищено майже на 100 мільйонів або на 25 відсотків.
Підприємства регіону перерахували 308 мільйонів гривень податку на прибуток, збільшення до рівня 2017 року склало 93 мільйони або 43 відсотки.
Також держбюджет отримав 158 мільйонів гривень військового збору, це на 36 мільйонів та на 29,5 відсотка більше минулорічної суми.
Головне управління ДФС у Запорізькій області