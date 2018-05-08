Ювілей АЗОВу

У Бердянську полк АЗОВ відсвяткував четверту річницю свого створення. Курортне містечко стало місцем, де сформувався полк. З ранку на центральній площі Бердянська пройшла виставка військової техніки полку, з якою він у 2014-ому відправився звільняти Маріуполь. А ввечері на площі перед міським палацом культури пройшдо урочисте вручення штандартів підрозділам полку. По тому особовий склад формування парадом пройшов на Приморську площу, де бійців вітали представники командування і відбулися головні урочистості.