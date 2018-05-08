Хто і навіщо гальмує поступальний розвиток «Мотор Січі»?

Ми вже розповідали про те, що на запорізькому промисловому підприємстві – флагмані вітчизняного машинобудування АТ «Мотор Січ» після застосування силового сценарію (екстремального проникнення на територію озброєних силовиків для проведення обшуків) включили й економічні важелі гальмування його поступального розвитку. А саме – через відмову Національного депозитарію України видати реєстр акціонерів, на підприємстві у порушення діючого законодавства про акціонерні товариства не проведено заплановані звітні збори акціонерів.
Як повідомив на відкритій прес-конференції президент АТ «Мотор Січ», народний депутат України Вячеслав Богуслаєв, Професійна асоціація учасників ринків капіталу і деривативів (ПАРД) направила Президенту Петру Порошенку лист, в якому, зокрема, зазначено, що останні події навколо «МОТОР СІЧ» можуть мати негативні наслідки як для інвестиційного клімату в країні, так і українського фондового ринку в цілому. Також асоціація звернулася до Служби Безпеки України з проханням попередження протиправних дій щодо підприємства.
Свою підтримку підприємству надали і народні депутати України Олег Ляшко і Сергій Тарута.
– Безумовно, найближчим часом ми проведемо збори в установленому законом порядку, тому що необхідно відзвітувати за минулий рік, затвердити план на нинішній, внести доповнення до статуту підприємства та затвердити склад наглядової ради. Ми не плануємо вводити до складу ради директорів представників іноземних інвесторів( «Мотор Січ» має значний рівень ринкової капіталізації (станом на 20 квітня становила 11,3 млрд гривень) і є однією з найбільших ліквідних публічних компаній на фондовому ринку України, частка якої в індексі “Української біржі” становить 26,5%, і є провідним гравцем в галузі виробництва авіаційних двигунів та авіаційного машинобудування. У вільному обігу перебуває близько 20% акцій «МОТОР СІЧ», що робить компанію «блакитний» фішкою фондового ринку України. А отже, іноземці на біржі купують акції підприємства і стають його акціонером. – Авт). Так вони цього і не вимагають, навпаки, виявляють повну довіру до діючої ради директорів. Вони бачать, що ми ведемо правильну економічну і технічну політику, – резюмував В’ячеслав Богуслаєв.
Нагадаємо, саме «Мотор Січ» розробив і взяв у виробництво перший вітчизняний гелікоптер із сучасними конкурентоспроможними на світовому ринку технічними характеристиками.
Валерія Юстинюк