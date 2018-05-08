«Запорізька правда» спільно з відомою волонтеркою Оленою Ярошенко, власницею весільного салону «Любовь-морковь» та ініціаторкою благодійної акції «Кохання перемагає!», вже другий рік поспіль реалізують натхнений мистецький проект «Мала, у тебе буде випускна сукня!».
Проект спрямований на випускниць із числа вихованців інтернатів та підопічних центрів соціальної реабілітації дітей, що опинилися у скрутних життєвих умовах, на дітей- сиріт та без батьківської опіки, а також на дівчаток із числа ВПО, доньок воїнів-захисників України – героїв АТО.
Запрошуємо до участі у проекті всіх небайдужих жінок і молодих дівчат, чиї випускні чи просто святкові сукні допоки припадають пилом у дальніх кутках шафи. Зазвичай ми вдягаємо такі наряди лише один раз і потім ховаємо їх назавжди. А тим часом вони можуть подарувати справжнє щастя котрійсь з випускниць.
До речі, саме так і було торік, коли на випускне свято у Запорізький інтренат№1 ми привезли оберемок святкових суконь. Ви б тільки бачили, на яких красунь, вдягнувши їх, перетворилися школярки! Їх очі сяяли щирим щастям!
Тож, пані та панянки добродійки, перегляньте свої наряди і, будь ласка, зайві принесіть до офісу Олени Ярошенко у м. Запоріжжя, на пр. Соборний, 109 у офіс 21, телефон для зв’язку 067-875-85-85, або в редакцію газети «Запорізька правда», пр. Соборний, 152, 3-ій поверх.
І ще одне: якщо ви знаєте Попелюшку, яка збирається на випускний бал, приводьте її до казкової Феї – Олени Ярошенко. Мрію дівчинки стати Принцесою спільно ми перетворимо в реальність.
Наталя Зворигіна