Застосування тиску і залякувань по адміністративній вертикалі на виборах 29 квітня було реперицією перед президентською гонкою. На цьому наголосив заступник голови партії «Батьківщина», народний депутат Іван Крулько.
Як приклад він навів ситуацію у Запорізькій області, де у Приазовському районі з 14 зареєстрованих на виборах в ОТГ кандидатів від «Батьківщини» 9 знялися з виборів після того, як їх викликала на розмову голова райдержадміністрації.
«Що їм там говорила голова РДА, можна тільки здогадуватись…» – зауважив парламентарій, і додав, що адмінресурс використовувався не лише під час виборів, а й під час реєстрації кандидатів, спостерігачів, членів виборчих комісій від «Батьківщини».
Іван Крулько також зауважив: «Ми дуже вдячні виборцям, які вже шосту хвилю виборів віддають перевагу «Батьківщині», попри маніпуляції та адмінресурсу». За офіційними даними, партія Юлії Тимошенко перемогла на цих виборах. В загальноукраїнському розрізі від неї обрано 277 депутатів, що становить 35,6%, від БПП обрано 212 депутатів, або 27,1%, від Аграрної партії – 106 депутатів, або 13,6%.
Як зазначив політолог Василь Вакаров, «попри залякування і тиск правляча БПП показала лише другий, а в деяких громадах навіть третій результат попри адмінресурс і підкуп». Політолог переконаний: вибори продемонстрували, що систему і мафію можна ламати. Водночас він впевнений, що перемога «Батьківщини» пов’язана з вірою в її лідера – Юлію Тимошенко. Люди саме з нею пов’язують свої надії на покращення життя та встановленн миру в країні.
На виборах до об’єднаних громад влада випробувала адмінресурс
Застосування тиску і залякувань по адміністративній вертикалі на виборах 29 квітня було реперицією перед президентською гонкою. На цьому наголосив заступник голови партії «Батьківщина», народний депутат Іван Крулько.