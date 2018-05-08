На Запоріжжі поліцейські оперативно розкрили крадіжку з аптеки

До шести років позбавлення волі загрожує двом зловмисникам, які у місті Бердянськ проникли у приміщення аптеки та скоїли крадіжку.
6 травня невідомі, зламавши ролети, проникли до приміщення аптеки по вулиці Мелітопольське шосе у місті Бердянськ, звідки викрали техніку. Одного із зловмисників на виході із приміщення затримали працівники поліції охорони. Особу та місцезнаходження його спільника встановив дільничний.
Зловмисниками виявились місцеві мешканці 1999 року народження. Викрадену техніку вилучено.
Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (Крадіжка). Санкцією статті передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років. Триває досудове розслідування.
Всього з початку року поліцейські Запорізької області розкрили 2569 крадіжок.
Нагадаємо, що правоохоронці затримали зловмисника, який у місті Бердянськ побив та пограбував чоловіка.
Відділ комунікації поліції Запорізької області