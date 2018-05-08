Обласні премії діячам культури

Встановлено 36 обласних премій розміром 3100грн кожна за досягнення в розвитку культури Запорізького краю( в галузі театрального мистецтва; охороні культурної спадщини; в розвитку музейної справи; культурно-дозвіллєвої сфери та народної творчості; бібліотечної справи ; в галузі музичного мистецтва; кінематографії) з метою сприяння розвитку професіонального мистецтва, самодіяльної народної творчості, пропаганди та збереження національної культурної спадщини шляхом матеріальної підтримки працівників культури і мистецтва, визнання особистого вкладу в розвиток культури окремих митців.Переможці визначаються експертною радою після розгляду матеріалів, поданих на здобуття премій. Матеріали подаються до 15 травня та 01 вересня поточного року до Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації за поштовою адресою: 69107, м. Запоріжжя, пр. Соборний, 164, контактні телефони (061) 239-04-11, 239-01-57.