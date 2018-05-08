У нінешній сезон на оздоровлення дітей Запорізького регіону передбачено 87,5 мільйона гривень з коштів обласного та місцевих бюджетів. Найбільші суми виділили Оріхівська ОТГ (понад 400 тисяч гривень) та Широківська ОТГ (200 тисяч гривень) .Усього ж в цьому році планується оздоровити бюджетним коштом близько 99 тисяч дітей, що становить 53% від їх загальної кількості на території області. З кінця травня на територіях вже буде функціонувати робоча група з питань контролю за умовами проживання і харчування маленьких запоріжців. Вимоги до процедури атестації закладів оздоровлення та відпочинку дітей посилено в зв’язку зі скандальною ситуацією в бердянському таборі «Лазурний», де торік були госпіталізовані 30 школярів після масового отруєння.