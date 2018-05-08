«Поетичний травень» стартував!

У Будинку преси відбулася прес-конференція, присвячена початку традиційного літературного свята на Запоріжжі «Поетичний травень – 2018», яку провела відповідальний секретар Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України Валентина Манжура. Цього року, зазначила вона, Запорізька обласна організація Національної спілки письменників України вирішила співпрацювати саме із ЗОО НСЖУ. Адже велика частка членів НСПУ є й журналістами. Це означає, що той же «Поетичний травень» можна проводити разом, висвітлювати все в засобах масової інформації тощо.
Тож на початку голова ЗОО НСПУ Олександр Медко розповів про графік заходів цьогорічного «Поетичного травня». Насамперед, це прес-конференція в прес-центрі Будинку преси. 5 травня відбувся книжковий фестиваль–ярмарок біля Запорізької обласної універсальної наукової бібліотеки.
10 травня письменники побувають у Мелітополі. Там будуть їхні виступи у педагогічному університеті й у центральній бібліотеці. 16 травня вони відвідають Білоцерківку (малу батьківщину Петра Ребра – засновника «Поетичного травня»), виступлять у Більмацькій центральній районній бібліотеці. 17 травня літератори побувають у Малобілозерській школі-інтернаті «Дивосвіт» Василівського району.
18 травня відбудеться засідання комісії з присудження обласної літературно-мистецької премії імені Петра Ребра. Тут визначаться цьогорічні лауреати.
21 травня митці виступлять у Запорізькому педагогічному коледжі. В Андріївці Вільнянського району місцеві депутати мають ухвалити рішення про перейменування вулиць селища іменами запорізьких поетів і журналістів: Олександра Стешенка, Миколи Лиходіда й Анатолія Рекубрацького.
А 24 травня в Запоріжжі, в Театрі юного глядача, що біля цирку, відбудеться гала-концерт. Тут, в урочистій обстановці, вручать премію імені Петра Ребра новим лауреатам. Це буде завершальний день «Поетичного травня».
Олександр Медко наголосив, що в запланованих виїзних акціях візьмуть участь письменники, журналісти, артисти – всього 12-14 осіб на кожному заході. Він подякував Запорізькій обласній організації НСЖУ, обласному методичному центру культури і мистецтва (керівник Оксана Герман) за співпрацю.
Нагадаємо читачам, що «Поетичний травень» на Запоріжжі започаткований Петром Павловичем Ребром на початку 60-х. Цього року 54-те свято літератури відзначається широко й урочисто, у творчій атмосфері. Запорізькі письменники у березні й квітні вже відвідали Кушугум, Балабине, Оріхів, Вільнянськ і Новомиколаївку, де виступили перед учнями й учителями.
Уперше за останні 10 років літератори презентують нові книги, видані за кошти обласного бюджету. Це перший такий масштабний проект для області в галузі книговидання. У рамках «Програми сприяння розвитку інформаційної галузі області на 2016-2020 роки» Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю у 2017 році на ці цілі виділили 320 тисяч гривень. Побачили світ 11 книг загальним накладом 2000 примірників. Усі книги видані українською мовою.
Презентації нових видань уже відбулися: в обласній державній адміністрації, в Будинку письменника на засіданні правління НСПУ в Києві, в Запорізькій обласній універсальній науковій бібліотеці, в читальному залі бібліотеки Запорізького національного університету, на Маріупольській книжковій толоці, в Запорізькій центральній міській бібліотеці для дорослих, а також у школах обласного центру.
Тепер до шкіл та бібліотек надійдуть такі видання: «Письменники Запорізького краю (кінець ХХ початок ХХІ століття). Антологія прози і поезії»; Василь Діденко «Вибрані поезії. Спогади сучасності»; Олександр Медко «Хора» – поезії; Вікторія Сироватко «Віддам в хороші руки» – збірка віршів; Микола Білокопитов «Смішно живемо» – гумор; Костянтин Сушко «Terra Grata» (Земля бажана) – проза; Любов Геньба «На гостинах у долі» – поезія, проза; Юрій Єршов-Холодний «Народе необачний» – вірші; Олег Гончаренко «Нова братина» – вірші; Ольга Стадниченко «У свічаді слова: література, письменник, час» – літературні дослідження; Полян-Пилип Юрик «Тільки Сталін на стіні» – фольклор епохи соціалізму та побудови комунізму.
У книгу «Письменники Запорізького краю (кінець ХХ початок ХХІ століття) увійшли вибрані твори 37 літераторів Запорізької області – членів Національної спілки письменників України, життєвий і творчий шлях яких тісно пов’язаний із Запорізьким краєм.
Голова ЗОО НСЖУ Наталя Кузьменко зазначила, що останнім часом журналісти плідно співпрацюють із Національними спілками художників і фотохудожників. Були свята, виставки в прес-центрі.
– Дуже приємно, що до співпраці тепер долучається й Національна спілка письменників України. Життя покаже, куди нам іти й чим разом займатися.
За її словами, найближчим часом буде проведений поетичний конкурс серед журналістів. Він проводився й раніше, але тепер, коли будуть задіяні письменники, мабуть, якість робіт, що стануть призерами, значно зросте.
Разом із ЗОО НСПУ проводитиметься аукціон для журналістів, яким потрібне лікування. Ця акція відбудеться в музичному училищі імені Платона Майбороди.
Заступник голови ЗОО НСПУ Ольга Стадниченко повідомила про конкурс імені Петра Ребра. До 14 травня всі бажаючі мають змогу подати твори та здобути цю престижну премію. Але це стосується винятково жителів нашої області.
У рамках «Поетичного травня» бере старт п’ятий молодіжний мистецький конкурс «Хортицькі дзвони» імені Марини Брацило. Він проводиться в двох номінаціях – «Українська поезія» та «Авторська пісня». Підсумки його підіб’ють на початку зими (Марина народилася 2 грудня). Участь беруть молоді люди віком від 15 до 25 років.
За співпрацю із ЗОО НСЖУ висловилися також письменники Микола Білокопитов, Вікторія Сироватко, Костянтин Сушко, Пилип Юрик.
Отже, «Поетичний травень» стартував. Зазначу, що такого розмаху його не було, мабуть, ще з часів, коли ЗОО НСПУ очолював Петро Ребро. Звичайно, ті часи, коли сюди на свято приїжджали письменники не тільки з усієї України, а й із союзних республік, навряд чи повторяться. Але літератори нашої області мають нагоду долучити до такого свята чимало людей, зокрема, й молоді.
Сергій СТРІЛЕЦЬ (текст і фото)