ПОЛОНИЛИ ГЛЯДАЧІВ «ВЕСЕЛКОВІ БАРВИ»

У Оріхівському районному будинку культури відбувся творчий звіт зразкового аматорського хореографічного колективу «Веселкові барви». Він об’єднує більше 60 учасників трьох вікових груп. Протягом 24 років колектив очолює досвідчений фахівець художній керівник Людмила Власенко.
Глядачам, серед яких були батьки, бабусі та дідусі, родичі і друзі юних артистів, сподобалися яскраві костюми, запальні танці, оригінальні хореографічні композиції у виконанні старшої, середньої та молодшої груп колективу. Це –«Чарівна веселка», «Ляльки –мотанки», «Калинове намисто», «Дитячі сни», «У стилі кантрі», «На палубі», « Русалоньки», «Український святковий».
У концертній програмі,яку вела Анжеліка Гольнєва, взяли участь талановиті виконавці Дар’я Щербина, Олена Лісічкіна, Анастасія Кудієнко,Анастасія Максимова, Лілія Пакета в Ольга Ілієнко,зраковий фольклорний ансамбль «Червона калина»
У той день колектив «Веселкові барви», його керівник Людмила Власенко і концертмейстер Неллі Іщенко почули багато щирих поздоровлень і добрих побажань. Колективу вручено подяку відділу культури,туризму та охорони культурної спадщини міськради за любов до танцю,збереження народних традицій і значний внесок у національне відродження і розвиток танцювального мистецтва. А .від міського голови Сергія Герасименка учасники отримали солодкі подарунки.
І звучали щедрі оплески юним талантам та їхнім наставникам за подарований гарний настрій.
Тамара Курочкіна
м. Оріхів