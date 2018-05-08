Телемарафон Пам’ять

У Запорізькому академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені В. Г. Магара підбили попередні підсумки телемарафону «Пам’ять». Ця акція не має аналогів в Україні і проходить в Запорізькій області вже 19 років поспіль. Активну участь в телемарафоні нині взяла учнівська молодь області. Благодійні внески перерахували 60 гімназій і шкіл, 30 садків, 8 молодіжних центрів з міста Бердянська, Василівського, Оріхівського, Новомиколаївського і Пологівського районів. Всього понад 500 благодійників долучились до справи. За попередніми даними, очікуване кінцеве надходження на рахунок телемарафону «Пам’ять» складе 924 тисячі 795 грн. Благодійні надходження на рахунок телемарафону використовуються для надання адресної допомоги ветеранам війни, учасникам антитерористичної операції і членам сімей загиблих.