У м. Запоріжжя вогнеборці ліквідували пожежу в неексплуатованому цеху

7 травня о 09:26 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу на території ПАТ «ЗЖБК-1»по вул. Фінальній в Заводському районі міста.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що у неексплуатованому орендованому цеху ТОВ «Спецтехбуд» сталось загорання кальцинованої фосфорної селітри на загальній площі 40 кв.м.
Вже о 09:43 вогнеборці локалізували загорання, а о 09:47 – повністю ліквідували.
На місці виклику працювала хіміко-радіологічна лабораторія Аварійно-рятувального загону спецпризначення. Після ліквідації пожежі хіміки провели розвідку з використанням газоаналізаторів. Рятувальники дали рекомендації орендарям щодо ліквідації місця розливу утворених рідин на підлозі цеху, а також пошкоджених мішків.
Як з’ясувалось в ході розслідування, робітники проводили вогневі робіти на близькій відстані від мішків з мінеральними добривами. Ймовірно, через це і виникло займання.
Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 7 одиниць техніки та 25 чоловік особового складу.
ГУ ДСНС України у Запорізькій області