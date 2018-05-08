У Василівському районі вогнеборці ліквідували горіння у приватному будинку

7 травня о 01:11 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення, про пожежу в одноповерхову житловому будинку по вул. Прибрежній в с. Кам’янське.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить дах будинку на загальній площі 32 кв. м.
Вже о 01:35 загорання локалізували, а о 03:30 – повністю ліквідували.
На момент пожежі господарі були дома. Побачивши загорання, вийшли на двір та викликали рятувальників.
Причина пожежі встановлюється. Внаслідок події ніхто не постраждав. За фактом відповідні органи ведуть розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалась 1 одиниця техніки та 3 чоловіка особового складу.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.