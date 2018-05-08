У Запоріжжі автор американського бестселеру презентує свої книжки

Дмитро Бондаренко – дніпровський автор, книга якого стала бестселером на американському Амазоні.
У п’ятницю 11 травня 2018 року об 11-00 письменник презентує свої видання у Запорізькій центральній міській бібліотеці, за адресою вул. Гоголя, 66 (Не плутати з обласною науковою бібліотекою на проспекті!)
У відвідувачів заходу буде унікальна можливість почути твори у авторському читанні, задати питання та придбати книги з автографом автора.
Вхід вільний.
сайт автора –
http://dmytro-bondarenko.com/tvory.html
Адреса події:
Запорізька центральна міська бібліотека
м. Запоріжжя,
вул. Гоголя, 66
(Не плутати з обласною науковою бібліотекою на проспекті!)
Тел.: 764-21-48