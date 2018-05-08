В Запоріжжі відбувся загальноміський мітинг, присвячений Дню пам’яті і примирення, 73-й річниці Перемоги над нацизмом. Захід пройшов біля меморіалу «Скорботна мати».
У мітингу взяли участь сотні запоріжців. Серед них ветерани війни і праці, представники обласної та міської влади, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, депутати різних рівнів, військовослужбовці, молодь, мешканці міста.
Відкриваючи мітинг, міський голова Володимир Буряк сказав, що сьогодні запоріжці зібралися біля меморіалу «Скорботна мати» для того, щоб віддати данину пам’яті тим, хто захищав Запоріжжя в 1941 році, звільняв Україну від нацизму в 1943-1944 роках. Тим, хто потім відновив країну після війни.
– Всі ми зобов’язані пам’ятати те, що було зроблено 73 роки тому, а також те, що сьогодні роблять наші хлопці, захищаючи Україну. Необхідно також пам’ятати, що та війна дала один головний урок – тільки разом, об’єднавшись, ми зможемо перемогти, – сказав Володимир Буряк.
Також на мітингу виступили представники обласної влади, ветеранських організацій, обласного військового комісаріату. Виступаючі наголошували на важливості перемоги, яка була завойована 73 роки тому, дякували ветеранам і тим, хто сьогодні захищає Україну.
Запоріжці вшанували хвилиною мовчання тих, хто загинув в роки Другої світової війни, сучасних захисників України, які віддали свої життя захищаючи незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої країни. Пролунав триразовий салют. Військовослужбовці Запорізького гарнізону поклали квіти до меморіалу, схилили голову в пам’ять про загиблих.
На завершення мітингу представники влади та інші учасники заходу поклали квіти до меморіалу «Скорботна мати».
У Запоріжжі пройшов мітинг біля меморіалу «Скорботна мати»
В Запоріжжі відбувся загальноміський мітинг, присвячений Дню пам’яті і примирення, 73-й річниці Перемоги над нацизмом. Захід пройшов біля меморіалу «Скорботна мати».