Районний eтап обласної вeлоeстафeти «Єдність в ім’я Перемоги» у Якимівці стартував від стeли односeльцям, які віддали свої життя за визволення України від нацистських загарбників у часи Другої світової війни. Обласна молодіжна акція – велоестафета «Єдність в ім’я Перемоги» пройшла на території нашої області 7 і 8 травня.
Урочисте відкриття акції відбулося на Майдані Героїв, біля Запорізької обласної ради, де зібрались численні учасники із червоними маками на грудях. Вони створили карту Запорізької області з маків під гаслом «Пам’ятаємо – перемагаємо» і вирушили до Алеї слави, де провели покладання квітів. По тому вони відправилися до пам’ятного знаку воїнам авіаторам, а звідти до парку Перемоги. Так вони відзначили День пам’яті та примирення, День Перемоги над нацизмом в Європі, вшанували пам’ять українців, які боролися в арміях держав – учасників Антигітлерівської коаліції та в рухах опору нацистській Німеччині та її союзникам під час Другої світової війни 1939 – 1945 років. У акції взяли участь понад 4 000 людей з різних районів області- представники вишів, підприємств та установ, військовослужбовці військових частин та демобілізовані учасники АТО.
Велоестафета памяті
Районний eтап обласної вeлоeстафeти «Єдність в ім’я Перемоги» у Якимівці стартував від стeли односeльцям, які віддали свої життя за визволення України від нацистських загарбників у часи Другої світової війни. Обласна молодіжна акція – велоестафета «Єдність в ім’я Перемоги» пройшла на території нашої області 7 і 8 травня.