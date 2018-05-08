Вуличний сімейний захід

Міжнародний день сім’ї, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році, відзначається щорічно 15 травня (резолюція A/RES/47/237 від 20.09.1993 р.). Встановлення цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї. На думку Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, коли зневажаються основні права однієї сім’ї – єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.
Будучи одним із основних інститутів суспільства, першою сходинкою соціалізації людини, сім’я розвивається та видозмінюється разом із навколишнім світом, по-своєму реагуючи на вимоги часу, відповідаючи на громадські потреби і сама формує їх.
Сім’я як основний елемент суспільства була і залишається берегинею людських цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і розвитку. Завдяки сім’ї міцніє і розвивається держава, зростає добробут народу!
З сім’ї починається життя людини, тут відбувається формування її як громадянина. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, то, на чому будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. Благополуччя родини – ось мірило розвитку і прогресу країни.
Сьогодні інститут сім’ї із традиційними родинним цінностями потребує захисту. Тому в України поширюється сімейний рух і у теплі місяці проходять вуличні родинні заходи. З кожним роком кількість міст та учасників національного сімейного руху зростає. У 2018 за утвердження інституту сім`ї вийде на вулиці півсотні міст та містечок.
Так, про свій намір провести ходу на захист родинних цінностей, організувати фестивальне містечко або зробити тематичний концерт згодилися уже 50 міст!
Зростає і кількість учасників сімейних фестивалів. Так, у 2017 році на вулиці вийшло щонайменше 100 тисяч людей у 35 містах. У 2018 очікується понад 150 тисяч учасників.
Організаторами цих вуличних свят виступають місцеві громадські активісти у співпраці з помісними церквами. Заходи проходять в рамках національного сімейного руху «Всі разом — за сім`ю!» та святкування Тижня подружжя в Україні.
У Запоріжжі проведення ходи на захист родинних цінностей, організація фестивального містечка та концерту заплановане на 2 червня.
– Запрошую всіх запоріжців і гостей міста приєднатися до нас у цей день, – гостинно запрошує ініціатор і організатор заходу, керівник міського центру допомоги Дмитро Матюхін. – Приходьте до центрального парку культури та відпочинку «Дубовий гай»! Приходьте цілими родинами- з дітьми та батьками – бабусями і дідусями. Тут ви знайдете розваги для кожного і отримаєте справжню насолоду від родинного спілкування.
Вуличний сімейний захід
Міжнародний день сім’ї, встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році, відзначається щорічно 15 травня (резолюція A/RES/47/237 від 20.09.1993 р.). Встановлення цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї. На думку Генерального секретаря ООН Кофі Аннана, коли зневажаються основні права однієї сім’ї – єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.