За добу на території області рятувальники ліквідували 17 пожеж в екосистемах

За добу до Служби порятунку «101» надійшло 17 повідомлень про пожежі на відкритих територіях та в лісництві. Вогнем заподіяно шкоди навколишньому природному середовищу на площі 2,715 га. На ліквідацію лише цих займань залучалось 18 одиниць техніки та 73 рятувальника.
Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області звертається до громадян з проханням дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки. Адже незначне займання може спричинити виникнення масштабної пожежі та призвести до значних матеріальних збитків, а іноді й людських жертв.
Запорізький район: тривають пошуки зниклого на воді чоловіка
6 травня о 16:00 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що в акваторії річки Дніпро між ст. Осетрівка та 1023 км на гумовому човні зник чоловік.
Як з’ясувалося, випадкові свідки побачили, що човен почав здуватися і рибак зник під водою.
На пошуки чоловіка виїхало відділення спеціальних водолазних робіт аварійно рятувального загону спеціального призначення м. Запоріжжя.
Пошуки зниклого чоловіка тривають.
Запорізька область: рятувальники ліквідували пожежу на території приватного домоволодіння
06 травня об 11:35 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння по вул. 8 Березня смт Розівка.
Прибувши на місце події, рятувальники встановили, що горить господарча споруда на загальній площі 6 кв.м.
Об 11:45 вогнеборці локалізували загорання, а о 12:10 – повністю ліквідували та провели розбір і проливку конструкцій для запобігання повторному займанню.
Ймовірно, причиною пожежі стало порушення правил експлуатації пічного опалення. За фактом події відповідними органами ведеться розслідування.
Від ГУ ДСНС залучалися 1 одиниця техніки та 2 чоловіки особового складу.