Запорізькі митники виявили незадекларовану валюту

6 травня, у запорізькому аеропорту один з пасажирів рейсу “Сабіха-Запоріжжя” (громадянин Туреччини) для проходження митного контролю обрав спрощений порядок, тим самим засвідчивши відсутність товарів, переміщення яких через митний кордон України обмежено, і які підлягають декларуванню.
Однак після перетину “білої лінії”, що позначає закінчення зеленого коридору, на вимогу митників він надав ручну поклажу для проведення митного контролю та повідомив, що має в своєму портфелі 20 тисяч доларів США. Готівка знаходилась серед його особистих речей.
Ця сума перевищує встановлену норму ввезення, за умови усного декларування, еквівалентну 10 000 євро, тобто 11 969 доларів США за курсом Національного банку України. Цю частину було повернуто громадянину, а суму перевищення – 8031 долар США вилучено.
Нагадуємо, в Україні діють чіткі правила ввезення та вивезення грошей, коштовних цінностей, раритетних предметів, зброї, ліків та інших предметів.
Зокрема, згідно з постановою Національного Банку України “Про переміщення готівки і банківських металів через митний кордон України” фізичні особи- нерезиденти мають право ввозити в Україну в повному обсязі готівку в сумі, що перевищує в еквіваленті 10000 євро, за умови письмового декларування.
Стосовно громадянина Туреччини складено протокол про порушення митних правил за статтею 471 Митного кодексу України.
Запорізька митниця ДФС