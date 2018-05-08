Журналісти випробували себе на байдарках

За ініціативи газети «Запорізька правда» в рамках реалізації редакційного проекту «Знай і люби свій край» за підтримки Запорізької обласної організації Національної спілки журналістів України на Дніпрі в районі центрального міського пляжу пройшли ознайомчі катання на байдарках для місцевих медійників.
У заході взяли участь представники телеканалів «Алекс» та місцевого представництва «UA:перший» (колишній ТК «Запоріжжя»), газет «МИГ», «Запорізька правда», «Позиція» «Запоріжжя вечірнє», а також медійники-фрілансери.
Із лідером громадської ініціативи, що об’єднує любителів водного туризму, Василем Піхулею, який люб’язно надав човни для плавання, журналісти обговорили проблеми цієї специфічної туристичної галузі і шляхи її розвитку у нашому обласному центрі. В рамках проекту «Знай і люби свій край», газета «Запорізька правда» передбачає провести для своїх читачів і передплатників низку туристичних походів на байдарках.
В ході практичної частини заходу Василь Піхуля провів для журналістів майстер-клас з техніки походів на байдарках. Подавши ази керування човнами, він екіпірував журналістів, озброїв їх веслами і дозволив самостійно зробити кілька ходок на байдарках уздовж берега.
Найсміливіші із журналістів дісталися центру ріки і пори потужну течію, успішно повернулися на базу.
Учасники заходу отримали справжній релакс і заряд бадьорості.
Усі бажаючі також можуть з користю провести час у літні місяці. Варто лише попередньо домовитися про організацію катання на байдарках із Василем Піхулею, зателефонувавши йому за номером 063-946-69-96.
Прес-центр ЗОО НСЖУ