Читайте у газеті “Запорізька правда” за 10.05.2018 р.

Шановні друзі! У четвер, 10 травня , виходить у світ свіжий випуск «Запорізької правди», в якому йтиметься про важливі події у житті мешканців нашої області.
Творчий колектив газети зробив нинішній випуск видання традиційно цікавим і корисним для наших читачів і підготував для вас чимало читабельних матеріалів.
Ми працюємо для того, щоб ви були в курсі фактів та подій, що мають місце або відбуваються у нашій області, відчували динаміку змін і перетворень та могли прогнозувати їх подальший перебіг, а отже, будучи попередженими, були підготовлені до зустрічі із всілякими явищами у повному їх розмаїтті.
Частина наших публікацій мають конкретні датові інформаційні приводи. Такі, як, зокрема День скорботи та примирення і День Перемоги. А також День Матері. Останнє – одне з самих зворушливих свят, тому що кожен з нас з дитинства і до своїх останніх днів несе в своїй душі єдиний і неповторний образ – образ своєї мами, яка все зрозуміє, простить, завжди пожаліє і буде самовіддано любити незважаючи ні на що.
Ми від усієї душі вітаємо дорогих мам з їх святом. Хай світлом і добром відгукуються в душах дітей ваші нескінченні турботи, терпіння, любов і відданість. Пропонуємо своїм читачам розповідь про одну з таких Величних Жінок – Раїсу Петрівну Корнієнко з Ясної поляни Оріхівського району.
Прагнемо спонукати вас до мислення, щоб ви, відкриваючи для себе сторінки правди в історії України, ставали свідомими громадянами.
Згадуючи події Другої світової війни, намагаємося відкривати широкому загалу нові факти, часом, з незвичним для нашого пострадянського усвідомлення, часом, болісним ракурсом. Мова про подвійну Катинську трагедію 1940-го – розстріл полонених польських офіцерів та 2010-го – загибель президента Польщі і всієї верхівки польської держави – років. Яке відношення події, що відбулися на Смоленщині, мають до Запоріжжя? Про це читайте у «Запорізькій правді».
Крім того, тільки у нашій газеті в рубриці «Справи небайдужих» ви дізнаєтесь про Події, які нас захоплюють, про Людей, які нас надихають, про Ідеї, які нас окриляють.
Також не забуваємо порадувати, а деколи і здивувати вас розмаїттям сенсацій.
Як, відмовившись від вживання м’яса, можна врятувати людство від загибелі? Про це дізнайтесь із публікації в рубриці «Кліматконтроль», яку газета «Запорізька правда» присвячує Всесвітньому дню захисту клімату на Землі.
До того ж , подаємо й іншу корисну ужиткову інформацію.
«Прагніть навчити свого собаку не просто виконувати команди, а думати», -закликає Оксана Галан, зоопсихолог і фахівець з корекції поведінки домашніх улюбленців. Навіщо розвивати у свого кудлатого малюка особистість та інтелект, і як це зробити, – читайте у «Запорізькій правді».
А у рубриці «Вітер мандрів» продовжіть разом із «Запорізькою правдою» опановувати чимало лайф-хаків з відвідання цікавої країни Македонії.
Традиційно ж, тільки у нашій газеті ви знайдете «Новини з пензликом» від карикатуриста Олега Локтєва, цікавий кросворд.
«Запорізька правда» також пропонує й захоплюючу рубрику «Дивина тижня». Її назва говорить сама за себе. На останній сторінці шукайте цікаві фото, у тому числі, й надіслані читачами. Нині пропонуємо вашій увазі розповідь про унікальних австралійський тварин – двійко кенгуру, які щойно з’явилися у бердянському зоопарку «Сафарі»
Також саме у нашій газеті міститься – місячний календар, гороскоп, прогноз погоди, найповніша тижнева програма телебачення із супутниковими каналами, безкоштовні приватні оголошення та ще багато іншої корисної інформації.
Нагадуємо, що читати нашу газету ви можете, завчасно оформивши передплату у будь-якому відділенні «Укрпошти», або на сайті нашої газети www.zp-pravda.info – електронна версія.
Придбати свіжий випуск «Запорізької правди» можна у приватних розповсюджувачів (у Запоріжжі), або безпосередньо у редакції газети, попередньо зателефонувавши 061- 787-54-09 (понеділок -середа) , або 061-787-54-21(робочі дні) у робочий час.