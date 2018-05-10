Юліана Козаченко: “До місцевих бюджетів Запорізької області надійшло 2,5 мільярда гривень”

Місцеві бюджети Запорізької області за чотири місяці поповнились на суму 2 мільярди 465,6 мільйона гривень. Про це повідомила в. о. начальника Головного управління ДФС у Запорізькій області Юліана Козаченко.
– Запорізькі платники податків перерахували до місцевих скарбниць майже на 400 мільйонів або на 19 відсотків більше, ніж торік. Зростання доходів бюджетів зафіксовано за всіма бюджетоутворюючими податками. Отже, громади області отримали додаткові ресурси для реалізації своїх потреб та розвитку інфраструктури, – наголосила Юліана Козаченко.
Найбільше до бюджетів надійшло податку на доходи фізичних осіб – близько півтора мільярда, що на 300 мільйонів або на 25 відсотків більше даних січня-квітня 2017 року.
Плати за землю забезпечено 321,5 мільйона, це перевищує минулорічний рівень на 7 мільйонів.
Підприємці спрямували до місцевих скарбниць 380 мільйонів єдиного податку, що на 77 мільйонів випереджає сплату за чотири місяці минулого року.
Крім того, бюджети громад отримали 68 мільйонів гривень акцизного податку, майже 60 мільйонів гривень рентної плати, 45 мільйонів гривень податку на прибуток підприємств та 40 мільйонів гривень екологічного податку.
Головне управління ДФС у Запорізькій області